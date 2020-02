Adesso tu: Elodie con Aeham Ahmad a Sanremo 2020 (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Elodie si esibirà con Adesso tu.

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, durante la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Elodie si esibirà con la canzone Adesso tu insieme al pianista siriano Aeham Ahmad.

Adesso tu è un singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato nel 1986, primo estratto dal secondo album di inediti del cantautore romano intitolato Nuovi eroi. Con Adesso tu, Ramazzotti vinse l'edizione di quell'anno del Festival di Sanremo.

Adesso tu è una canzone scritta da Eros Ramazzotti, Piero Cassano e Adelio Cogliati e inserita anche nei greatest hits Eros, pubblicato nel 1997, e E², pubblicato dieci anni dopo.

Di seguito, trovate il testo della canzone; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere l'esibizione a Sanremo 1986 di Eros Ramazzotti.

Adesso tu: testo

Nato ai bordi di periferia

Dove i tram non vanno avanti più

Dove l'aria è popolare

E' più facile sognare

Che guardare in faccia la realtà.

Quanta gente giovane va via

A cercare più di quel che ha

Forse perché i pugni presi

A nessuno li ha mai resi

E dentro fanno male ancor di più.

Ed ho imparato che nella vita

Nessuno mai ci dà di più

Ma quanto fiato quanta salita

Andare avanti senza voltarsi mai.

E ci sei adesso tu

A dare un senso ai giorni miei

Va tutto bene dal momento che ci sei

Adesso tu

Ma non dimentico

Tutti gli amici miei

Che sono ancora là.

E ci si trova sempre più soli

A questa età non sai, non sai

Ma quante corse ma quanti voli

Andare avanti senz'arrivare mai.

E ci sei adesso tu

Al centro dei pensieri miei

La parte interna dei respiri tu sarai

La volontà

Che non si limita

Tu che per me sei già

Una rivincita.

Adesso sai chi è

Quell'uomo che c'è in me.

Nato ai bordi di periferia

Dove non ci torno quasi più

Resta il vento che ho lasciato

Come un treno già passato

Oggi che mi sei accanto

Oggi che ci sei soltanto

Oggi che ci sei

Adesso tu.