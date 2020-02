Se me lo dicevi prima: Paolo Jannacci con Francesco Mandelli a Sanremo 2020 (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Paolo Jannacci si esibirà con Se me lo dicevi prima.

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, durante la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Paolo Jannacci si esibirà con la canzone Se me lo dicevi prima insieme all'attore e conduttore Francesco Mandelli.

Se me lo dicevi prima è una canzone di Enzo Jannacci, padre di Paolo, pubblicata nel 1989 e contenuta nella raccolta Se me lo dicevi prima e altri successi. Il brano fu presentato all'edizione di quell'anno del Festival di Sanremo, ottenendo il secondo posto per quanto riguarda il Premio della Critica e la diciassettesima posizione nella classifica generale.

Se me lo dicevi prima di Enzo Jannacci è un brano che tratta il tema della tossicodipendenza.

Di seguito, trovate il testo della canzone; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere l'esibizione a Sanremo 1989 di Enzo Jannacci.

Se me lo dicevi prima: testo

Ma se me lo dicevi prima

Come prima

Ma sì se me lo dicevi prima

Prima quando

Ma prima no

Eh, si prendono dei contatti

Faccio una telefonata al limite faccio un leasing

Se me lo dicevi prima

Ma io ho bisogno adesso, io sto male adesso

Eh, ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso

eh, sempre male adesso

sto male e sto bene macché il lavoro e mica il lavoro

Posso mica spedirti un charter

Bisogna saperlo prima che dopo non c'è lavoro, capito

E' inutile che stai qui a insistere, e allora.

E allora è bello

Quando tace il water

Quando ride un figlio

Quando parla Gaber

E allora sputa su chi ti eroina

Perché il mondo sputa

Proprio quando nasce un fiore

Perché iniettarsi morte

è ormai anche fuori moda

Perché ce n'è già tanti che son venuti fuori.

Sei ancora qua

Ah, non sei quello di prima

Vabbé, quanto sei alto

1 e 94

Eh non vai bene

Come non vado bene

Non vai bene

Eh, se me lo dicevi prima ti dicevo che noi abbiamo bisogno

gente tra l'1 e 60, l'1 e 60, no, tra l'1, 60,

Cosa devo fare, arrangiarmi da solo

Devo andare a rubare, eh vai a rubare.

E allora, e allora.

E allora sarà ancora bello

Quando ti innamori

Quando vince il Milan

Quando guardi fuori

E sarà ancora bello

Quando guardi il tunnel

Che è ancora lì vicino e non ci credi ancora

E sei venuto fuori e non ci credi ancora

E ci hai la pelle d'oca e non ci credi ancora.

Ti sei sentito solo

In mezzo a tanta gente

Sì ma guarda che di te e degli altri

A tutta questa gente qua

Non gliene frega niente

E allora sarà ancora bello

Quando tace il water

E sarà anche più bello

Quando scopri il trucco

E allora sarà bello

Quando tace il water

Quando spegni il boiler

Quando guardi il tunnel

Quando, quando senti il sole.