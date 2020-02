24 Mila Baci, Diodato con Nina Zilli a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Marco Salaris giovedì 6 febbraio 2020

Diodato e Nina Zilli a Sanremo 2020 con 24 Mila baci.

Diodato e Nina Zilli duettano sulle note di '24 mila baci' durante la terza serata del 'Festival di Sanremo' in onda, stasera, 6 febbraio 2020, su Rai1.

24 mila baci è il brano di Adriano Celentano presentato al Festival di Sanremo 1961 in coppia con Little Tony, si classificano al secondo posto. E' composto da Ezio Leoni, Pietro Vivarelli, Lucio Fulci e lo stesso Adriano Celentano. 24 mila baci è uno dei brani più rappresentativi della carriera musicale di Adriano Celentano e Little Tony.

A seguire, il testo del brano.

Amami

Ti voglio bene

Con ventiquattromila baci oggi saprai perché l'amore

Vuole ogni istante mille baci

Mille carezze vuole all'ora

Con ventiquattromila baci felici corrono le ore

D'un giorno splendido, perché

Ogni secondo bacio te

Niente bugie meravigliose

Frasi d'amore appassionate

Ma solo baci chiedo a te

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Con ventiquattromila baci così frenetico è l'amore

In questo giorno di follia

Ogni minuto è tutto mio

Niente bugie meravigliose

Frasi d'amore appassionate

Ma solo baci chiedo a te

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Con ventiquattromila baci felici corrono le ore

D'un giorno splendido perché

Con ventiquattromila baci tu m'hai portato alla follia

Con ventiquattromila baci ogni secondo bacio te