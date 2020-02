Cuore matto, Piero Pelù a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Ivan Buratti giovedì 6 febbraio 2020

Piero Pelù a Sanremo 2020 con Cuore matto

Piero Pelù canta sulle note di Cuore matto durante la terza serata del settantesimo Festival di Sanremo in onda stasera, 6 febbraio 2020, su Rai 1.

La canzone, composto da Armando Ambrosino e Totò Savio, venne presentata in gara al Festival di Sanremo 1967 dalla coppia formata da Little Tony e Mario Zelinotti. Il brano si classificò al decimo posto, ma fra i più gettonati tra quelli in gara al concorso, insieme a L'immensità di Johnny Dorelli e Don Backy.

Ecco il testo di Cuore matto, la cui cover di Piero Pelù è contenuta anche nell'album in uscita del rocker toscano, Pugili fragili:

Il cuore matto che ti segue ancora

E giorno e notte pensa solo a te

E non riesco a fargli mai capire

Che tu vuoi bene a un altro e non a me

Il cuore matto, matto da legare

Che crede ancora che tu pensi a me

Non è convinto che sei andata via

Che mi hai lasciato e non ritornerai

Dimmi la verità, la verità

E forse capirà, capirà

Perchè la verità tu non l'hai detta mai

Il cuore matto che ti vuole bene

E ti perdona tutto quel che fai

Ma prima o poi lo sai che guarirà

Lo perderai, così lo perderai

Dimmi la verità, la verità

E forse capirà, capirà

Perchè la verità tu non l'hai detta mai

Il cuore matto che ti vuole bene

Il cuore matto, matto da legare