La voce del silenzio, Alberto Urso con Ornella Vanoni a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Ivan Buratti giovedì 6 febbraio 2020

Alberto Urso e Ornella Vanoni duettano sulle note di La voce del silenzio durante la terza serata del Festival di Sanremo in onda stasera, 6 febbraio 2020, su Rai 1.

Il brano, scritto da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola, venne presentato in gara al Festival nel 1968 da Tony Del Monaco e Dionne Warwick. Non ottenne grande riscontri durante la competizione, classificandosi quattordicesimo. La reinterpretazione di Mina ha permesso al brano di diventare un classico della canzone leggera italiana, cantato da molti artisti: da Elisa a Iva Zanicchi, da Andrea Bocelli (che nel 2013 si esibì come ospite al Festival proprio con questo brano) a Mia Martini.

Ecco il testo de La voce del silenzio:

Volevo stare un po' da solo

Per pensare tu lo sai

Ed ho sentito nel silenzio

Una voce dentro me

E tornano vive tante cose

Che credevo morte ormai

E chi ho tanto amato

Dal mare del silenzio

Ritorna come un'onda

Nei miei occhi,

E quello che mi manca

Nel mare del silenzio

Mi manca sai molto di più

Ci sono cose in un silenzio

Che non mi aspettavo mai

Vorrei una voce

Ed improvvisamente

Ti accorgi che il silenzio

Ha il volto delle cose che hai perduto

Ed io ti sento amore,

Ti sento nel mio cuore,

Stai riprendendo il posto che

Tu non avevi perso mai

Che non avevi perso mai

Che non avevi perso mai

Volevo stare un po' da solo

Per pensare tu lo sai,

Ma ci son cose in un silenzio

Che non mi aspettavo mai,

Vorrei una voce

Ed improvvisamente

Ti accorgi che il silenzio

Ha il volto delle cose che hai perduto,

Ed io ti sento amore,

Ti sento nel mio cuore,

Stai riprendendo il posto che

Tu non avevi perso mai

Tu non avevi perso mai

Tu non avevi perso

Tu non avevi perso mai