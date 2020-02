Deborah, Michele Zarrillo con Fausto Leali a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Marco Salaris giovedì 6 febbraio 2020

Michele Zarrillo e Fausto Leali a Sanremo 2020 con Deborah

Michele Zarrillo e Fausto Leali duettano sulle note di 'Deborah' durante la terza serata del 'Festival di Sanremo' in onda, stasera, 6 febbraio 2020, su Rai1.

Brano scritto da Vito Pallavicini e musicato da Pino Massara e Giorgio Conte. Fausto Leali lo porta al Festival di Sanremo 1968 e quindi nell'edizione degli abbinamenti con interpreti stranieri, in questo caso con Wilson Pickett. Il brano arrivò al quarto posto della classifica ufficiale.

A seguire, il testo del brano.

Deborah, mia Deborah

ascoltami ti prego,

ascoltami

Da quando hai detto che

non vuoi più bene a me

da quando hai detto che

Lunghe ali di fuoco

han coperto la luna

sopra di me, all right

e sui banchi di sabbia

corro piangendo,

cercando te

e vedo gli occhi di ghiaccio

e vedo gli occhi di ghiaccio

innamorati di me

Deborah

mia Deborah

perdonami se ho sbagliato

perdonami

Io non riesco sai

a stare senza te,

io non riesco sai

Lunghe ali di fuoco

han coperto la luna

sopra di me

e fa che il cielo stasera

ritorni sereno

intorno a me

e vedo gli occhi di luna,

e vedo gli occhi di luna

innamorati di me.

E fa che il cielo stasera

ritorni sereno

all right, uh ah

fa che il cielo uh uh uhm

fa che il cielo eh, oh mia Deborah

all right

fa che il cielo uhm Deborah uh ah

all right