Amici per errore, testo della canzone: Tiziano Ferro a Sanremo 2020

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Tiziano Ferro, Amici per errore: testo, significato della canzone, di cosa parla

Tiziano Ferro, nella serata di giovedì 6 febbraio 2020, presenterà il suo nuovo singolo estratto dall'album "Accetto miracoli".

Compositori del brano sono Tiziano Ferro, Massimiliano Pelan e Francesco Gramegna.

Nel brano il cantante si domanda il sentimento che prova, le emozioni che ci lega ancora ad una persona e il sentimento che non può cambiare e diventare amicizia. Perché non basta, perché in testa il nome dell'altro continuerà sempre e comunque a risuonare.

Il video della canzone uscirà la prossima settimana, come annunciato dallo stesso cantautore via social.

Tiziano Ferro, Amici per errore, Testo

In nessun modo vorrei essere altrove

Non per niente sono ancora qui

Io che da te dovrei soltanto imparare

A difendermi

Non è l'amore quello che ci serve

Ma è molto più, è la verità

Infondo siamo dalla stessa parte

Di un'altra metà

Amici altrove, amici per errore

Allontanarti per urlare per sempre

In testa il tuo nome

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti

In nessun modo vorrei averti vicino

In nessun modo vorrei averti lontano

Scomporre la parola amore

In due consonanti tre vocali ci perdiamo

Già le sei sole del mattino

Svela ogni ombra per quello che è

Tutti i frammenti di luna spezzati

Sui quali Dio scrisse di te e di me

Amici altrove, amici per errore

Allontanarti per urlare per sempre

In testa il tuo nome

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti

E quel rumore di fondo non smette mai

I lampi di felicità

L'eco della nostalgia

Amici altrove, amici per errore

Sbagliare strada poi trovare in tutti

I posti il tuo odore

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti