Pinguini Tattici Nucleari, I'm going slightly medley: la band canta alcune canzoni famose del Festival (Sanremo 2020)

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

I Pinguini Tattici Nucleari, per la terza serata del Festival di Sanremo 2020, dedicata alle cover, hanno deciso di dare vita a un medley di alcuni successi delle edizioni passate. Non solo una canzone, per la band, bensì un mashup di hit celebri, da Papaveri e Papere fino alla recentissima Rolls Royce cantata nel 2019 da Achille Lauro.

Ecco, a seguire, tutti i brani scelti dal gruppo:

Papaveri E Papere, Nessuno Mi Puo’ Giudicare, Gianna Gianna, Sara’ Perche’ Ti Amo, Una Musica Puo’ Fare, Saliro’, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Nilla Pizzi, Caterina Caselli, Rino Gaetano, i Ricchi e Poveri, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Noemi e Achille Lauro i cantanti omaggiati dai Pinguini Tattici nella diretta di giovedì 6 febbraio 2020.

Il titolo del loro medley è "I'm going slightly medley". Qui il video ufficiale del loro inedito, Ringo Starr.