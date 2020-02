E se domani, Raphael Gualazzi con Simona Molinari a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Raphael Gualazzi con Simona Molinari, E se domani: testo, canzone di Sanremo 2020 (cover)

Raphael Gualazzi canta con Simona Molinari "E se domani" nella terza serata del Festival di Sanremo 2020 dedicata alla cover dei brani più celebri della storia del Festival.

La canzone è stata presentata al Festival di Sanremo 1964 da un bravo Fausto Cigliano e Gene Pitney e viene escluso immeritatamente dalla finale nonostante un buon successo di pubblico e di critica. Successivamente viene poi interpretata da Mina e la canzone, in pochissimo tempo, diventa uno dei pezzi più celebri e noti della sua carriera.

Qui sotto il testo della canzone.

E se domani, Testo

E se domani

Io non potessi

Rivedere te

Mettiamo il caso

Che ti sentissi stanco di me

Quello che basta

All'altra gente

Non mi darà

Nemmeno l'ombra

Della perduta felicità

E se domani

E sottolineo "se"

All'improvviso

Perdessi te

Avrei perduto

Il mondo intero

Non solo te

E se domani

Io non potessi

Rivedere te

Mettiamo il caso

Che ti sentissi

Stanco di me

Quello che basta all'altra gente

Non mi darà

Nemmeno l'ombra

Della perduta felicità

E se domani

E sottolineo "se"

All'improvviso

Perdessi te

Avrei perduto

Il mondo intero

Non solo te