La musica è finita: Irene Grandi con Bobo Rondelli a Sanremo 2020 (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Irene Grandi si esibirà con La musica è finita.

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, durante la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Irene Grandi si esibirà con la canzone La musica è finita insieme al cantautore, attore e poeta Roberto "Bobo" Rondelli.

La musica è finita è un 45 giri pubblicato da Ornella Vanoni nel 1967, incluso nell'album Ornella Vanoni, uscito sempre nello stesso anno.

La musica è finita, scritta da Franco Califano, Nisa e Umberto Bindi, fu presentata al Festival di Sanremo 1967, in abbinamento con Mario Guarnera, piazzandosi al quarto posto.

Fu pubblicata come cover anche da Robert Plant, Mina, Orietta Berti, Renato Zero e Tony Dallara.

Di seguito, trovate il testo della canzone; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere l'esibizione a Sanremo 1967 di Ornella Vanoni.

La musica è finita: testo

Ecco,

la musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata

Amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente.

Niente, nemmeno una parola

L'accenno di un saluto

Ti dico arrivederci, amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l'ombra di un sorriso.

Cosa non darei

Per stringerti a me

Cosa non farei

Perché questo amore

Diventi per te

Più forte che mai.

Ecco,

la musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci sola

Più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttare via così

La speranza di una vita d'amore.

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttare via così

La speranza di una vita d'amore.