Si può dare di più: Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta a Sanremo 2020 (Testo e Video)

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Levante si esibirà con Si può dare di più.

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, durante la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Levante si esibirà con la canzone Si può dare di più e condividerà il palco con Francesca Michielin e Maria Antonietta.

Si può dare di più è un singolo interpretato da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, pubblicato nel 1987, che vinse l'edizione di quell'anno del Festival di Sanremo.

La canzone nacque da un'idea del discografico Mario Ragni e dall'esperienza dei tre artisti nella Nazionale Italiana Cantanti, di cui Si può dare di più diventò successivamente l'inno ufficiale.

Si può dare di più restò prima in classifica nel 1987 per 7 settimane consecutive.

Si può dare di più: testo

In questa notte di venerdì

Perché non dormi, perché sei qui

Perché non parti per un weekend

Che ti riporti dentro di te.

Cosa ti manca, cosa non hai

Cos'è che insegui, se non lo sai

Se la tua corsa finisse qui

Forse sarebbe meglio così.

Ma se afferri un'idea

Che ti apre una via

E la tieni con te

O ne segui la scia

Risalendo vedrai

Quanti cadono giù

E per loro tu puoi

Fare di più.

In questa barca persa nel blu

Noi siamo solo dei marinai

Tutti sommersi, non solo tu

Nelle bufere dei nostri guai.

Perché la guerra, la carestia

Non sono scene viste in tv

E non puoi dire lascia che sia

Perché ne avresti un po' colpa anche tu.

Si può dare di più

Perché dentro di noi

Si può osare di più

Senza essere eroi

Come fare non so

Non lo sai neanche tu

Ma di certo si può

Dare di più.

Perché il tempo va sulle nostre vite

Rubando i minuti di un'eternità.

E se parlo con te

E ti chiedo di più

È perché te sono io

Non solo tu.

Si può dare di più

Perché dentro di noi

Si può osare di più

Senza essere eroi

Come fare non so

Non lo sai neanche tu

Ma di certo si può

Dare di più

Come fare non so

Non lo sai neanche tu

Ma di certo si può

Dare di più.