Sanremo 2020, cover: ecco perché Elettra Lamborghini non ha scelto una canzone in gara del Festival

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Ecco perché Elettra Lamborghini ha scelto di cantare "Non succederà più"

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival, Elettra Lamborghini eseguirà il brano "Non succederà più" insieme a Myss Keta. Il pezzo, però, come sottolineato durante la conferenza stampa di questa mattina, è l'unica canzone scelta dai 24 Big che non è stata in gara nelle precedenti 69 edizioni. Come mai? A rispondere al quesito è stato lo stesso Amadeus che ha specificato il regolamento per questa serata speciale: