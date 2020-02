Sanremo 2020, terza serata, Cover, tutti i 24 cantanti in gara: anticipazioni e ospiti - Diretta dalle 20.30

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Sanremo 2020, terza serata 6 febbraio: i cantanti Big e le cover

Serata cover al Festival di Sanremo 2020, giovedì 6 febbraio, a partire dalle 20.40 circa. Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 24 i Big con una serie di canzoni che sono state presentate, nel corso di questi 70 anni, al Festival. Questa sera Fiorello non ci sarà mentre è confermata la presenza di Tiziano Ferro che si esibirà durante la serata. Ma vediamo le anticipazioni di questo terzo appuntamento.

Sanremo 2020, terza serata, Cover, Canzoni e cantanti

Alberto Urso – La Voce Del Silenzio Con Ornella Vanoni

Piero Pelù – Cuore Matto

Marco Masini – Vacanze Romane Con Arisa

Tosca – Piazza Grande Con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro – Gli Uomini Non Cambiano Con Annalisa

Bugo E Morgan – Canzone Per Te

Anastasio - Spalle Al Muro con PFM

Le Vibrazioni – Un’Emozione Da Poco Con Canova

Enrico Nigiotti – Ti Regalero’ Una Rosa Con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo – Deborah Con Fausto Leali

Rita Pavone – 1950 Con Amedeo Minghi

Diodato – 24 Mila Baci con Nina Zilli

Francesco Gabbani – L’Italiano

Levante – Si Puo’ Dare Di Piu’ Con Francesca Michielin E Maria Antonietta

Irene Grandi – La Musica E’ Finita Con Bobo Rondelli

Junior Cally – Vado Al Massimo – Con I Viito

Paolo Jannacci – Se Me Lo Dicevi Prima Con Francesco Mandelli

Elodie – Adesso Tu Con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini – Non Succedera’ Piu’ Con Myss Keta

Giordana Angi – La Nevicata Del 56 con Solis String Quartet

Raphael Gualazzi – E Se Domani Con Simona Molinari

Pinguini Tattici Nucleari – Papaveri E Papere, Nessuno Mi Puo’ Giudicare, Gianna Gianna, Sara’ Perche’ Ti Amo, Una Musica Puo’ Fare, Saliro’, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Rancore – Luce Con Dardust E La Rappresentante Di Lista

Riki – L’Edera Con Ana Mena

Sanremo 2020, terza serata, Cover, Ospiti

Conduttrici ad affiancare Amadeus saranno Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu.

Ospiti: Roberto Benigni, Mika, Lewis Capaldi. Questa sera votano solo i musicisti e i coristi dell'Orchestra. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti nella terza serata e quelle delle due serate precedenti daranno vita a una nuova classifica provvisoria per i 24 Big.

Noi di Soundsblog seguiremo, come sempre, la diretta, con il nostro consueto liveblogging! A più tardi!