Sanremo 2020, classifica generale 24 cantanti Big nelle prime due serate

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Sanremo 2020, la classifica generale della giuria demoscopica

Sanremo 2020, la classifica generale delle due serate secondo la Giuria Demoscopica.

24) Junior Cally, No Grazie

23) Bugo e Morgan, Sincero

22) Rancore, Eden

21) Elettra Lamborghini, Musica

20) Riki, Lo sappiamo entrambi

19) Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)

18) Enrico Nigiotti

17( Achille Lauro, Me ne frego

16) Paolo Jannacci, Voglio

15) Anastasio, Rosso di rabbia

14) Raphael Gualazzi, Carioca

13) Giordana Angi, Come mia madre

12) Alberto Urso, Il sole ad est

11) Marco Masini, Il confronto

10) Levante, Tikibombom

09) Michele Zarrillo, Nell'estasi e nel fango

08) Tosca

07) Irene Grandi, Finalmente io

06) Diodato, Fai rumore

05) Elodie, Andromeda

04) Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr

03) Piero Pelù, Gigante

02) Le vibrazioni, Dov'è

01) Francesco Gabbani, Viceversa