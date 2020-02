Piazza Grande: Tosca con Silvia Perez Cruz a Sanremo 2020 (testo e video)

Tosca e Silvia Perez Cruz duettano sulle note di 'Piazza Grande', durante la terza serata del 'Festival di Sanremo' in onda, stasera, 6 febbraio 2020, su Rai1.

La canzone, scritta da Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti, Rosalino Cellamare e Lucio Dalla, è stata presentata al 'Festival di Sanremo 1972, classificandosi al quarto posto. E' stata cantata dallo stesso Dalla.

A seguire, trovate il testo della canzone.

Santi che pagano

il mio pranzo non ce n'è

Sulle panchine in Piazza Grande

Ma quando ho fame di mercanti

come me qui non ce n'è

Dormo sull'erba

e ho molti amici intorno a me

Gli innamorati in Piazza Grande

Dei loro guai, dei loro amori

tutto so, sbagliati e no

A modo mio

avrei bisogno di carezze anch'io

A modo mio

avrei bisogno di sognare anch'io

Una famiglia vera e propria non ce l'ho

E la mia casa è Piazza Grande

A chi mi crede prendo amore

e amore do, quanto ne ho

Con me di donne generose non ce n'è

Rubo l'amore in Piazza Grande

E meno male che briganti come me

qui non ce n'è

A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io

Avrei bisogno di pregare Dio

Ma la mia vita non la cambierò mai, mai

A modo mio

quel che sono l'ho voluto io

Lenzuola bianche per coprirci non ne ho

Sotto le stelle in Piazza Grande

E se la vita non ha sogni

io li ho e te li do

E se non ci sarà più gente come me

Voglio morire in Piazza Grande

Tra i gatti che non han padrone

come me attorno a me.