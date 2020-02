Vacanze Romane: Marco Masini con Arisa a Sanremo 2020 (testo e video)

Marco Masini e Arisa duettano sulle note di 'Vacanze Romane' durante la terza serata del 'Festival di Sanremo' in onda, stasera, 6 febbraio 2020, su Rai1.

La canzone dei Matia Bazar (la voce è di Antonella Ruggiero), scritta da Giancarlo Golzi e Carlo Marrale, fu presentato al Festival di Sanremo del 1983. Si classificò al quarto posto e si aggiudicò il Premio della Critica.

A seguire, il testo del brano.

Roma, dove sei?

Eri con me

Oggi prigione tu,

prigioniera io

Roma, antica città

Ora vecchia realtà

Non ti accorgi di me

e non sai che pena mi fai

Ma piove il cielo sulla città

Tu con il cuore nel fango

L'oro e l'argento,

le sale da te

Paese che non ha più campanelli

Poi, dolce vita che te ne vai

Sul Lungotevere in festa

Concerto di viole e mondanità

Profumo tuo di vacanze romane

Roma bella, tu, le muse tue

Asfalto lucido,

"Arrivederci Roma"

Monetina e voilà

C'è chi torna e chi va

La tua parte la fai,

ma non sai che pena mi dai

Ma Greta Garbo di vanità

Tu con il cuore nel fango

L'oro e l'argento,

le sale da te

Paese che non ha più campanelli

Poi,

dolce vita che te ne vai

Sulle terrazze del Corso

"Vedova allegra",

máìtresse dei caffè

Profumo tuo di vacanze romane.