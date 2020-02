Solo una sana e consapevole libidine, Zucchero: testo della canzone

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica, la canzone di Zucchero a Sanremo 2020

Solo una sana e consapevole libidine è una canzone che interpreterà Zucchero questa sera, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020.

E' un brano contenuto nell'album Blue's del 1987. E' stato anche inserito (in lingua spagnola) nella raccolta Diamante destinata al mercato latino e nelle altre principali raccolte del cantante, tra cui l'album Live in Italy.

Nella sua autobiografia Il suono della domenica - Il romanzo della mia vita, Zucchero ha rivelato che il titolo della canzone è tratto da una frase che il professore di geometria era solito dire:

"Ragazzi, ci vuole una sana e consapevole libidine"

Qui sotto audio e testo della canzone:

Zucchero, Solo una sana e consapevole libidine, Testo

Solo, solo, solo, solo

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica

Mi piacerebbe fare quello che non si può

Ma non dovresti dirmi sempre sì

Perché per me la sposa è una rosa

Quello che è successo al sesso

Non mi va così

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica

Mi piacerebbe dirti quello che non vuoi

I miss you, miss you, miss you non così

Ci sono nuove cose da scoprire

Con un po' di fantasia e d'immaginazione

E invece neghi, neghi e poi ci stai

Oh, non volevo

Ecco vedi, vedi che ci stai

Oh no, non volevo, io non volevo

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica (dall'azione cattolica)

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica

Solo una sana e consapevole libidine

Salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica