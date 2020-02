Zucchero ospite della seconda serata di Sanremo 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Zucchero, cosa canta a Sanremo 2020^

Zucchero sarà ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, in onda mercoledì 5 febbraio. Il cantante, come annunciato in conferenza stampa, eseguirà due brani tratti dal suo ultimo disco, D.O.C. e un suo classico, Solo una sana e consapevole libidine.

Non è ancora chiaro quali saranno i due pezzi che eseguirà sul palco del Teatro Ariston ma, ovviamente, vi terremo aggiornati con le esibizioni.