Eden, Rancore: la canzone di Sanremo 2020 con la mela simbolo di molte raffigurazioni

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Rancore torna da solo al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Eden". Il brano, in gara, è piena di simboli. La mela, in apertura del pezzo, fa riferimento all'11 settembre, quindi a New York e al drammatico attentato alle Torri Gemelle.

Eden, ovviamente, è rivolto al giardino celebre della Bibbia e torna anche la figura mitica della mela che raffigura moltissimi elementi: dalla visione scientifica a quella terroristica con l'attentato che vi abbiamo citato fino a Paride.

La mela diventa simbolo della scelta, della decisione dell'uomo e del suo mutare, tra cambiamenti ed eventi che ne decretano lo sviluppo della storia, dal passato al futuro, passando per il mondo di oggi.