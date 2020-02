Viceversa, Francesco Gabbani: la canzone di Sanremo 2020 sul rivalutare il senso di condivisione

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Francesco Gabbani, Viceversa: significato della canzone di Sanremo 2020, di cosa parla

Dopo aver vinto nella categoria Nuove Proposte con "Amen" e in quella dei Big con "Occidentali's Karma", Francesco Gabbani torna, per la terza volta, al Festival di Sanremo. La canzone che porta in gara quest'anno si intitola "Viceversa" ed è anche il nome del suo disco di inediti in uscita.

Sulla canzone in gara, Gabbani, come potete vedere nell'intervista in apertura post, ha dichiarato:

Viceversa è una parola del testo. E' la canzone stessa. L'ho scritta nel settembre 2019. E' stata questa canzone che mi ha fatto decidere di tornare al Festival, perché è una canzone che dimostra un altro mio modo di fare musica rispetto a Occidentali's Karma o a Amen con le quali ho partecipato a Sanremo. E' un modo che in realtà è sempre esistito, che probabilmente il pubblico del Festival non conosce. E' una dimensione più emozionale, più intimista, che non si dimentica di mettere in confronto l'equilibrio tra gli opposti. Gioca un po' con le parole. E' una canzone che, se deve portare un messaggio, deve far rivalutare il senso di condivisione.

Francesco Gabbani presenterà la canzone questa sera, 5 febbraio 2020, durante la seconda serata del Festival di Sanremo.