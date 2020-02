Irene Grandi ospite a La vita in diretta: "Un grande onore aprire Sanremo 2020"

Irene Grandi ha aperto il Festival di Sanremo 2020 con la sua Finalmente io. E, ospite a La vita in diretta, intervistata da Lorella Cuccarini, la cantante ha raccontato le emozioni di ieri sera:

Sulla canzone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri:

"Non so come ma Vasco riesce a leggermi dentro. Questa canzone parla proprio del fatto che noi artisti spesso ci si sente insufficienti. Siamo tendenti all'errore ma quando poi ci esprimiamo, tutti i pensieri disturbanti se ne vanno e viviamo quel momento come un attimo di magia, speciale, quasi più grande di noi".