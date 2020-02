Gigante, Piero Pelù: la canzone di Sanremo 2020 dedicata al nipote

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Gigante, Piero Pelù: la canzone dedicata al nipote, il significato e di cosa parla

Piero Pelù è tra i 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020. Porterà il brano "Gigante", scritto da Chiaravalli e Pelù.

La canzone, come noto, è dedicata al nipote. Racconta le emozioni di essere diventato nonno, con gli auguri e i sogni per il piccolo, appena nato ma già "il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha". E' proprio il bambino ad essere il gigante del titolo.

Il brano suona come una poesia, una ninna nanna sulla vita che lo aspetterà, sul dover affrontare draghi e l'essere sempre pronto, in un quotidiano che nasconde incognite ma regala anche fantasia sul mondo e sul futuro. L'esistenza è una giostra, la fantasia è proprio quell'alleato che non bisogna mai perdere di vita e tenere, invece, sempre al nostro fianco.

Una canzone che non tradisce l'animo rock ma che ha proprio, all'interno del testo, la preghiera attraverso gli occhi di un nonno che saluta... il nuovo arrivato al mondo.