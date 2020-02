Sanremo 2020, seconda serata: Tiziano Ferro canterà un medley di Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao di Tiziano Ferro: ecco le canzoni della seconda serata di Sanremo 2020

Tiziano Ferro torna per la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 e si esibirà in due momenti della serata. Secondo quanto annunciato durante la conferenza stampa di questa mattina, il cantautore di Latina, dopo il duetto con Massimo Ranieri nel brano "Perdere l'amore", si esibirà in un medley di suoi grandi successi: Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao.

Tiziano Ferro, come annunciato da settimane, sarà sul palco del Teatro Ariston per intervenire musicalmente in tutte e cinque le serate del Festival per alcuni medley e per omaggi alla tradizione sanremese.

Ieri, nella serata d'apertura, ha interpretato Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell'universo e la sua Accetto miracoli, estratta dall'album omonimo, uscito nel novembre 2019.

Sere nere è il secondo estratto dall'album 111, uscito nel 2003.

Il regalo più grande è il secondo singolo dal disco "Alla mia età", rilasciato nel 2009.

Per dirti ciao! invece è stato rilasciato da L'amore è una cosa meravigliosa, pubblicato nel 2012.