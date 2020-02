Sanremo 2020, Gessica Notaro: "Io e Junior Cally abbiamo in comune la maschera. Lui per fare show, io per rimediare a una violenza subita"

Di Giulio Pasqui mercoledì 5 febbraio 2020

Le dichiarazioni di Gessica Notaro dopo la sua esibizione a Sanremo.

Gessica Notaro emoziona sul palco dell'Ariston. L'ex Miss, sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato, è arrivata al Festival di Sanremo 2020 per presentare un brano inedito, La Faccia e il Cuore, scritto da Antonio Maggio. “Mi sento onorata di poter portare un messaggio così importante qui a Sanremo, con un grande professionista come Antonio Maggio”, ha dichiarato durante una conferenza stampa al roof dell'Ariston.



“Questa è nata come l'esigenza di portare un messaggio in un palco come quello dell'Ariston. Non ho pensato a una futura carriera discografica. Questa canzone racconta la mia storia e quella di tante donne. Abbiamo voluto essere la voce per quelle persone che da casa ci guardano e sono intrappolate in delle situazioni difficili, che magari non trovano il coraggio di reagire", le sue parole.

Gessica Notaro ha anche espresso la sua opinione sulle polemiche di queste settimane:



"Ho ricevuto tantissimi messaggi sui social per via della partecipazione di Junior Cally al Festival. Devo sottolineare la grandissima sensibilità di Amadeus che ha dimostrato su questo tema. Quando abbiamo presentato questa canzone ad Amadeus un paio di mesi fa è stato immediatamente un sì. Tutti quanti giustamente mi hanno chiesto perché non ho preso una posizione in questo caso. Sono qui a chiarire questo punto. Non è che io non abbia voluto rpendere una posizione. Semplicemente non abbiamo voluto alimentare la polemica giusto perché abbiamo pensato che portare un messaggio così forte bastasse a rispondere a una situazione del genere. Quello che io penso credo che sia abbastanza evidente visto i segni che porto sul volto. Alla fine io e Junior Cally una cosa in comune ce l'abbiamo. Entrambi indossiamo una maschera. Lui per fare show e per idolatrare la violenza. Io per rimediare ai danni della violenza subita".