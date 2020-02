Sanremo 2020, conferenza dei Ricchi e Poveri

Di Giulio Pasqui mercoledì 5 febbraio 2020

La conferenza stampa dei Ricchi e Poveri.

Da quando si sciolsero, nel 1981, i Ricchi e Poveri non si sono mai più esibiti sullo stesso palco. Mercoledì 5 febbraio 2020 saliranno sul palco del teatro Ariston tutti insieme, anche con Marina Occhiena, per una reunion attesisssima. Da quando è stata annunciata, non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Parleranno per la prima volta oggi durante una conferenza stampa prevista alle 16.30. La seguiremo in diretta.