Sanremo 2020, videomessaggio Roger Waters saltato

Di Massimo Galanto martedì 4 febbraio 2020

L'intervento dell'ex Pink Floyd era stato annunciato e inserito nella scaletta ufficiale

Era stato annunciato oggi in conferenza stampa da Amadeus, era previsto nella scaletta ufficiale, ma del videomessaggio di Roger Waters al Festival di Sanremo 2020 nessuna traccia. A garantire la presenza - anche se non in loco - dell'ex Pink Floyd era stata Rula Jebreal, una delle donne scelte dal direttore artistico e conduttore del Festival.

Il videomessaggio di Roger Waters, dai contenuti non conosciuti, era previsto tra l'esibizione di Rita Pavone e quella di Achille Lauro, proprio al momento del primo ingresso sul palco di Rula Jebreal. La quale, invece, è entrata in scena in solitaria.

Al momento, non sono note le ragioni della 'sparizione' del video messaggio. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare spiegazioni, intanto la Rai, come comunica l'Ansa, afferma che la decisione è stata presa per motivi di scaletta.