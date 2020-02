Sanremo 2020, standing ovation per Rita (video)

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Rita Pavone, standing ovation per lei alla prima serata di Sanremo 2020

Standing ovation per Rita Pavone.

Questa la reazione del Teatro Ariston dopo l'esibizione di Rita Pavone con il brano in gara, Niente (Resilienza 74).

Terza artista in gara (dopo Irene Grandi e Marco Masini) nella categoria Big, Rita Pavone ha portato un brano moderno, molto orecchiabile e perfetto per mettersi in gioco nella competizione.

E potrebbe classificarsi ai piani alti della classifica finale perché il pezzo è molto energico. Dopo la sua performance, il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation.

Lei ha ringraziato, emozionata, dopo aver ricevuto i classici fiori di Sanremo 2020.

Decisamente potente il pezzo ma con problemi forse tecnici o di audio per il coro di "I Love you" che si sentiva molto basso...