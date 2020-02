Anastasio, Atto primo: il nuovo album esce il 7 febbraio 2020 (tracklist)

Anastasio rilascerà il suo primo album di inediti il prossimo 7 febbraio 2020. Il titolo del disco è "Atto primo" e, via social, il cantante ha condiviso i titoli delle tracce:



È tanto che aspetto di fare uscire quest'album, mi scervello, ossessionato dalla sfida impossibile di dire qualcosa. Ora che ci siamo io fibrillo, non vedo l'ora.

.

L'album esce il 7 Febbraio.

Si chiamerà ATTO ZERO.

La copertina è quella che vedete.

.

Ci ho nascosto una trama cervellotica, il profilo e l'evoluzione del personaggio che mi ha tolto il sonno negli ultimi due anni.

Stanotte alle 00.01 si sbloccherà il presave e uscirà l'intro, il capitolo zero di questo Atto zero.

Forse comincerete a capirci qualcosa.

.

Ho un po' di altre robe da dirvi, lo farò domani con calma.

Vostro, Marco.