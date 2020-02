Amici 19, i primi due allievi che hanno superato l'esame per l'eliminazione

Di Marco Salaris martedì 4 febbraio 2020

Chi sono i due cantanti che continueranno a concorrere per la maglia del serale.

Primi verdetti per gli esami di sbarramento nella scuola di Amici. Esami che non solo danno la possibilità di rimanere nella scuola come allievi ufficiali ma regalano l'opportunità di concorrere al serale per la quale sono rimasti solo 7 posti da assegnare.

I cantanti e i ballerni della squadra di Gaia (che ha perso la sfida a squadre nella puntata di sabato) che non si sono esibiti in puntata sono i primi ad essere esaminati: Gaia e Stefano. La prima ha presentato un nuovo inedito chiamato Coco Chanel, dopo solo una prova la commissione si è riunita per decidere il destino della cantante già sicura di avere in mano il via libera dei professori.

Pochi istanti dopo le viene data conferma, l'esame è superato. Così come per Stefano, nonostante un rischio non da poco. Dopo aver fatto ascoltare il brano Meglio star da soli gli insegnanti si sono divisi nella decisione: i prof di canto infatti hanno optato per la bocciatura ma grazie alla promozione degli insegnanti di ballo Stefano rimane nella scuola. Nelle prossime puntate verranno trasmessi gli altri esami di sbarramento.