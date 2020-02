Andromeda, Elodie: la canzone di Sanremo 2020 sull'amore sbagliato con un uomo immaturo

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Elodie, Andromeda: la canzone scritta da Mahmood e Dario Faini: di cosa parla il testo, il significato del brano

Elodie è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Andromeda". Il pezzo è stato scritto da Mahmood e Dario Faini ed è presente nel disco "This is Elodie".

Nella canzone, Elodie parla di un rapporto complicato con un uomo per nulla avaro di critiche nei suoi confronti, in grado di ridere e ingannare, spacciando qualcosa che non è per vero amore. L'illusione è qualcosa da cui volersi staccare, catene da spezzare (da qui il titolo della canzone e i continui riferimenti ad Andromeda).

L'uomo, più grande di età ma decisamente più immaturo, la porta a riflettere, a porsi quesiti e interrogativi e, finalmente, a prendere la sua fragilità e riuscire ad usarla come forza per spezzare quel legame tossico e dannoso che non porta all'amore ma solo a sentirsi infinitamente insicuri e sempre più fragili.