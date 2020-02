Raccogli l'attimo di Al Bano e Romina Power: l'album esce il 7 febbraio 2020 negli stores digitali (tracklist canzoni)

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Dopo 25 anni dall’ultima registrazione in duetto, questa sera al teatro Ariston di Sanremo Al Bano e Romina Power saliranno sul palco del 70° Festival della canzone italiana per presentare il loro nuovo singolo intitolato “Raccogli l’attimo” che uscirà in tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020.

L'arrangiamento di "Raccogli l'attimo" è stato scritto a 4 mani dal M° Diego Calvetti e dal M° Alterisio Paoletti.

“Raccogli l'attimo” è anche il titolo dell’album che verrà pubblicato il 7 febbraio 2020 e in tutti i gli stores digitali.

Il CD fisico, invece, sarà in tutti i negozi tradizionali e store online a partire dal 21 febbraio, in versione jewel box bianco e con un libretto ricco di foto e note degli Artisti.

Finalmente AL BANO e ROMINA POWER tornano a duettare insieme e propongono due nuovi brani: Raccogli l'attimo ( con il testo scritto da C.Malgioglio-R.Power e musica composta da A.Carrisi - A. Summa) e Cambierà (testo di Popi Minellono e musica di A.Paoletti -A. Carrisi ). L'album inoltre contiene altre 8 canzoni : 4 cantate da Romina Power e 4 cantate da Al Bano.

Romina Power interpreta due canzoni messicane, adattate in italiano da lei stessa:

LA LUCE CHE HAI (Benedita tu luz) di José Fernando Olvera Sierra - Sergio Vallin

UNA CANZONE COMPLICE (Cara Luna) di Jorge Villamizar

Poi propone un suo cavallo di battaglia “A MESSAGE” e una nuova divertente versione de “IL BALLO DEL QUA QUA” con un arrangiamento in stile Reggaeton, rIchiesto a gran voce dai suoi Fans, dopo averlo presentato nello show TV " 55 PASSI NEL SOLE "

Al Bano per questo nuovo album interpreta :

MADRE MIA, (testo di L.Sardelli /A.Carrisi- musica di A.Paoletti/ A.Carrisi).Una commovente canzone dedicata alla madre Jolanda, recentemente scomparsa.

PER TROPPO AMORE ( testo di F. Berlincioni - musica di F. Fasano )

FUORI PERICOLO ( testo di N. Agliardi – musica di A.Paoletti-A. Carrisi)

IL PIANTO DEGLI ULIVI ( testo di P. Limiti e musica di A.Carrisi)

Un album che eccelle per la scelta degli autori di testi:

Popi Minellono, Cristiano Malgioglio, Fabrizio Berlincioni, Nicolò Agliardi, Paolo Limiti.