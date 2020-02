Almeno tu nell'universo, testo della canzone di Mia Martini cantata a Sanremo 1989

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Testo della canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo, presentata a Sanremo 1989

Almeno tu nell'universo di Mia Martini è una canzone presentata in gara dalla cantante al Festival di Sanremo 1989. Il brano sarà interpretato da Tiziano Ferro nella prima serata del Festival, in onda questa sera, 4 febbraio 2020, su Rai Uno. Scopriamo insieme qualche informazione in più sul pezzo.

La canzone è stata scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972, ma pubblicata solo nel 1989 da Mia Martini.

Prima che la scegliesse proprio la Martini e la portasse sul palco del Teatro Ariston, i dirigenti della Fonit Cetra proposero il pezzo ad una allora sconosciuta Mietta, ma lei rifiutò, permettendo così il ritorno sulle scene della Martini dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali. Ottenne il premio della critica.

Nel 2003 è stato poi reinterpretato e inciso da Elisa per la colonna sonora del film di Gabriele Muccino, Ricordati di me.

Qui sotto potete ascoltare la versione originale del brano e, a seguire, il testo della canzone, ormai un vero e proprio classico immortale.

Sai, la gente è strana

Prima si odia e poi si ama

Cambia idea improvvisamente

Prima la verità poi mentirà lui

Senza serietà

Come fosse niente

Sai, la gente è matta

Forse è troppo insoddisfatta

Segue il mondo ciecamente

Quando la moda cambia

Lei pure cambia

Continuamente, scioccamente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Sai, la gente è sola

Come può lei si consola

Per non far sì che la mia mente

Si perda in congetture, in paure

Inutilmente e poi per niente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero, davvero di più