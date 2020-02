Nel blu dipinto di blu (Volare) testo della canzone vincitrice a Sanremo 1958

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Nel blu dipinto di blu (Volare) è una canzone di Domenico Modugno, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1958. Nella prima serata di Sanremo 2020, Tiziano Ferro interpreterà una cover di questo pezzo, sul palco del Teatro Ariston. Scopriamo, insieme qualche curiosità e informazione in più sul brano.

Il pezzo è stato scritto da Franco Migliacci e Domenico Modugno e da quest'ultimo interpretato. Fu interpretato, per la prima volta, al Festival di Sanremo 1958 dallo stesso Modugno in coppia con Johnny Dorelli e vinse quell'edizione. E' anche nota come "Volare", la parola che apre il ritornello, ed è stata depositata alla SIAE come titolo alternativo della stessa. Nel blu dipinto di blu è stata anche in gara all'Eurovision Song Contest nel 1958, arrivando al terzo posto.

La registrazione del pezzo avvenne negli studi della Fonit Cetra di via Meda a Milano.

Nel 1958 fu il singolo italiano più venduto nel 1958. E' arrivata anche al primo posto negli Stati Uniti, rimanendoci per ben cinque settimane. Vinse anche due Grammy come Canzone dell'anno ("Song of the year") e come Disco dell'anno (Record of the year).

Fu reinterpretata anche nel 2006, sempre al Festival di Sanremo, da Eros Ramazzotti e Laura Pausini con l'arrangiamento originale, accompagnati dall'orchestra diretta da Celso Valli.

Tra le varie cover incise negli ultimi anni ricordiamo quella di Emma Marrone e Gianna Nannini.

Qui sotto l'audio dell'originale, di Domenico Modugno, e, a seguire, il testo:

Nel blu dipinto di blu, Testo

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

E continuo a volare felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu

La tua voce è una musica dolce che suona per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Con te