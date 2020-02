Sanremo 2020, Tiziano Ferro: quali canzoni canterà nella prima serata del Festival

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Nel blu dipinto di blu (Volare), Almeno tu nell'universo e Accetto miracoli: le canzoni interpretate da Tiziano Ferro nella prima serata di Sanremo 2020

Tiziano Ferro sarà ospite in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2020, cantando suoi successi e brani storici sanremesi. Durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata sono state svelate le canzoni che interpreterà il cantante: Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell'universo e Accetto miracoli.

Nel blu dipinto di blu, conosciuta anche come Volare, è un pezzo del 1958 scritto da Franco Migliacci e Domenico Modugno e da quest'ultimo originariamente interpretato. Fu presentato per la prima volta al Festival nel 1958 dallo stesso Modugno in coppia con Johnny Dorelli, e il pezzo risultò vincitore di quell'edizione e da lì ottenne un successo mondiale. La parola che apre il ritornello, Volare, è stata depositata alla SIAE come titolo alternativo della stessa. Nel blu dipinto di blu partecipò anche all'Eurovision Song Contest 1958, posizionandosi al terzo gradino nella classifica finale.

Almeno tu nell'universo è un brano scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972 e pubblicato nel 1989 da Mia Martini. Fu portata in gara al Festival di Sanremo nel 1989 e ottenne il premio della Critica con un grande successo di vendite, che mise finalmente la parola fine al periodo buio della carriera di Mia.

Accetto miracoli, invece, è il secondo singolo estratto dall'ultimo album di Tiziano Ferro che prende proprio il nome dallo stesso titolo della canzone.