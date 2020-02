Amici 19, Javier contro la maglia verde per Nicolai: "Non merita il serale" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 3 febbraio 2020

Scontro aperto tra i due ballerini dopo lo speciale di sabato 1 febbraio.

Dopo lo speciale di Amici di sabato nella quale Nicolai ha ricevuto la maglia verde per l'accesso ufficiale al serale, Javier non ha preso bene il passaggio del ballerino e in sala relax si è sfogato con la cantante Martina esprimendo tutta la sua contrarietà. Ritiene Nicolai ancora non in grado di prendere la maglia: "Federico lo merita più di Nicolai"

Javier aggiunge che il suo atteggiamento non è sopportabile: "Non ho bisogno di competere contro di lui, non merita la mia concorrenza". Nicolai non appena si avvicina dai due scopre che l'oggetto della discussione è lui: "E' un falso, sei un falso."

Si alza la tensione e Javier per non ascoltare gli attacchi di Nicolai esce dalla sala relax per sfogarsi fuori. Rientra con una sacca di ghiaccio sulla mano, probabilmente dopo un pugno, Nicolai intanto parla con i ragazzi spiegando il perché ha meritato la maglia, successivamente torna a parlare faccia a faccia con Javier ma a quel punto Valentin nota un atteggiamento troppo forte nei confronti del ragazzo.

"Lui non è un uomo, fammi parlare con lui! Non ha le p***e di parlare con me". Si siede davanti ad Javier che dice:"non mi è piaciuto il tuo atteggiamento" mentre Nicolai torna a inveire contro lui: "Tu non hai cuore".