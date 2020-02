Sanremo 2020, Fiorello e Tiziano Ferro duettano alla finale con "Finalmente tu"?

Di Alberto Graziola lunedì 3 febbraio 2020

Fiorello e Tiziano Ferro in duetto sulle note di "Finalmente tu"?

Oggi vi abbiamo parlato del brano con cui Fiorello si era presentato al Festival di Sanremo 1995 con il brano "Finalmente tu".



Per l'occasione, la canzone fu scritta da Max Pezzali e Mauro Repetto e, al termine della kermesse canora, nella finale, la canzone si piazzò al quinto posto. Il brano venne poi reinterpretato da Max Pezzali, già autore del pezzo, per l'album La dura legge del gol!, e pubblicato come singolo nel 1997. Il videoclip è composto da immagini tratte dal film Jolly Blu alternate ad altre scene dove Pezzali canta.

Ebbene, come confermato a "La vita in diretta", Fiorello ha rivelato che canterebbe volentieri il brano in duetto con Tiziano Ferro, se lui fosse disposto a cantarla insieme a lui. E, in collegamento a Vieni da me, Francesco Facchinetti ha aggiunto un dettaglio: i due potrebbero interpretarla proprio sabato, durante la serata finale del Festival di Sanremo 2020...