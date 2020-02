Valerio Scanu spiega lo sfogo su Instagram: "Stavo per dire Basta... non con la musica, mi sarei voluto ritirare. Smettere di farlo come lavoro"

Dopo aver commentato le frecciatine ricevute da Guillermo Mariotto durante la sua esperienza a Il cantante mascherato, Valerio Scanu ha spiegato il posto condiviso su Instagram che ha fatto discutere (e anche preoccupato, in parte) i fan:

"Non mi vergogno a dire. L'anno scorso non ho fatto un concerto, non ho capito dove fosse il problema. Io mi autoproduco, ho sotto controllo la gestione dal punto di vista manageriale. Vuoi per screzi con parte del mio staff, io c'ho dato il carico da 90... A un certo punto stavo per dire Basta... non con la musica, mi sarei voluto ritirare. Smettere di farlo come lavoro. Siccome l'ho sempre fatto a un certo livello, in quel momento ho detto "Mi trovo qualcos'altro da fare..." Ho l'Università, studio, ho altre attività. Se devo fare il concerto e retrocedere, preferisco fare un concerto di beneficenza dentro a una Chiesa ma non riesco a retrocedere troppo rispetto a quello che avevo fino ad adesso"