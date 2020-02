Bello Figo su Instagram, l'account diventa privato

Di Alberto Graziola domenica 2 febbraio 2020

Bello Figo su Instagram: account privato

In attesa delle sue dichiarazioni (se con intervento registrato o dal vivo, ancora non si sa) a Live Non è la D'Urso, previsto nella puntata in onda questa sera, dalle 21.30 circa, Bello Figo ha reso privato il suo account Instagram.

Se poche ore fa le immagini erano pubbliche e si potevano leggere (con commenti dei fan inclusi sotto alle foto), ora è nata la decisione di rendere privato il suo account e di poter accedere solo dopo la richiesta, cliccando su "Segui".

Ad ora i followers sono 351mila. Quanto cresceranno, questa sera, dopo la diretta nel programma di Barbara D'Urso?