Nek condivide su Twitter la petizione per Red Ronnie direttore artistico a Sanremo 2021

Di Alberto Graziola domenica 2 febbraio 2020

Red Ronnie può contare sul sostegno di Nek per il ruolo di direttore artistico al prossimo Festival di Sanremo

Nek vorrebbe Red Ronnie come direttore artistico del Festival di Sanremo 2021.

Il critico musicale, nelle ultime settimane apertamente contrario alla presenza di Junior Cally tra i 24 Big in gara e scettico sul ruolo di Amadeus come direttore artistico di Sanremo 2020, è stato sostenuto da un tweet del cantante, via Twitter, dove viene condiviso un link di raccolta firme per avere Red Ronnie come prossimo direttore artistico del Festival.

Red Ronnie direttore artistico-conduttore Sanremo 2021 - Firma la petizione! https://t.co/W514SjlVdD via @ChangeItalia — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) January 30, 2020

Ecco, aprendo l'indirizzo, cosa possiamo leggere: