Calmo, Shiva featuring Tha Supreme: audio e testo della canzone al primo posto dei singoli in Italia

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana, troviamo "Calmo", brano di Shiva featuring Tha Supreme. La canzone fa parte dell'Ep "Routine" e in soli sette giorni è riuscito a conquistare la vetta della chart.

Nel disco sono presenti collaborazione con Capo Plaza e Marracash.

Qui sotto audio e testo della canzone.

Calmo, Shiva featuring Tha Supreme, Testo

[Strofa 1: Shiva]

Ah, tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me (Weed)

Penso ancora senza il rap, su una moto in tre

Ah, odio stare calmo quando sto con te (Eh)

Come quando mi guardavan' se giravo nei blocchi

Ma ero in studio per portare i miei fuori dai blocchi

E ricorda che tutte 'ste finestre hanno gli occhi

Yes, yes, non dormo più, stress, stress

Le collane fan rumore nelle rec, rec (Ba, ba, ba, ba, ba)

Ehi, yah (Uoh-oh, bang), questo è il mio destino, bang

C'è chi scazza ancora per le sighe e quei due sbatti, bang (Ehi)

Ehi, yeah, il quartiere è casa, ehi

La fama ti cambia, è una donna che ti ammazza, ehi (ehi, eh-ehi)

Yah, non c'è bisogno che andiamo d'accor— ('Cordo)

Mi affido ai miei fra', non ho un Dio, però ora ho un conto (Bang)

Mi hanno preso in dieci, no, non mi farai più nulla (Ah)

Niente è facile, brother, se sei dentro la giungla (Ah, yeah)

[Pre-Ritornello: Shiva & tha Supreme]

Yeah, fumo e sento tha Supreme

Mamma, sto firmando il deal, prima stavam' da soli, ehi (Eh-eh, yeah, yeah, yeah)

La terra che ho calpestato ce l'ho ancora in tasca (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yah, yah)

Odio stare calmo, questo cash non basta, ehi (Yah, yah)

[Ritornello: tha Supreme]

Ehi, ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra', non serve più a un cazzo, ehi

Ehi, ehi, yah, verde sul mio palmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio "puff" a chi ride, ehi

Ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra', non serve più a un cazzo, ehi

Ehi, ehi, yah, forse sono calmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio "puff" a chi ride, ehi

[Strofa 2: tha Supreme]

Giro sempre con un bro

Aspiro e dirò che non avrei fatto senza loro

E raga', raga', se la testa parte, faccio: "Stop"

Se tardate, impazzirò, se parlate, dico: "No"

Sono, non mi spreco (Yeah, yeah, yeah)

Se mi parli dietro, intercetto (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yah, yah)

Me lo fai sembrare un difetto, ma io (Yah, yah)

[Ritornello: tha Supreme]

Ehi, ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra', non serve più a un cazzo, ehi

Ehi, ehi, yah, verde sul mio palmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio "puff" a chi ride, ehi

Ehi, odio stare calmo, ehi

Perché stare calmo, fra', non serve più a un cazzo, ehi

Ehi, ehi, yah, forse sono calmo, ehi

Verde, sto volando, yah, faccio "puff" a chi ride, ehi

[Outro: Shiva]

Odio stare calmo

Se ripenso a ieri, ci siam messi in salvo, yeah, yeah

Lei ha una cima in palmo

Il futuro nelle mie mani, sto fumando, yeah, yeah