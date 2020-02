Marracash ospite a Che tempo che fa canterà "Crudelia – I nervi" dall'album "Persona" (audio e testo)

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Crudelia – I nervi, il brano cantato da Marracash a "Che tempo che fa"

Ci sarà anche Marracash tra gli ospiti di domenica 2 febbraio 2020 a "Che tempo che fa". L'annuncio è stato dato dall'ufficio stampa del programma di Rai Due, con indicato anche il brano che il rapper interpreterà:

Live col brano “Crudelia – I nervi” contenuto nel nuovo album, “Persona”, già certificato doppio disco di platino, e dal 28 marzo protagonista nei palazzetti di tutta Italia con “In Persona Tour”

Qui sotto audio e testo della canzone:

Marracash, "Crudelia – I nervi", Testo

[Strofa 1]

Un ragazzo incontra una ragazza

Sono entrambi fuoco e incendiano la stanza

Nella vita lui un po' ce l'ha fatta

Però sotto sotto qualcosa gli manca

E lei lo capta, sembra calda, che ha una marcia in più

Mentre dentro invece è la più marcia

Mentre dentro è fredda come igloo

È un'arpia, strategia, diventare quello che lui vuole

Che lei sia pianti e figa, le armi per estorcergli l'amore

Dice, dice, ma è una predatrice, prima stordisce la preda

Lui reagisce, però non capisce che lentamente si è presa tutto

[Ritornello1]

Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho in me

Tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito sennò

E ho pianto troppo, però, tutte le lacrime che ho

Ti ho dato tutto, te no, eri Crudelia De Mon

[Post-Ritornello 1]

Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti

Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri e dopo i gesti folli

I "ti giuro che è l'ultima volta"

Sensi di colpa, se ti voltavo le spalle, mi gridavi:

"Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo

E non ho ancora finito con te"

[Bridge2]

Tu che gridi fino a diventare brutta

Io che ancora non so chi davvero sei

E nessuno poi la tira tanto lunga

Meno che me, meno che lei

[Strofa 2]

Non so se è amore o manipolazione, desiderio od ossessione

Se pigrizia o depressione, che finisca, per favore

(Prima) che esaurisca la ragione

Rissa per la strada per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano

Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa mo

Mentire senza emozioni, come fai?

Il mio amore è marcito in odio

Forse sei il peggio che abbia incontrato mai

Sicuramente sul podio

Che poi non so perdonare me

Perché ero un complice in fondo

Ti ho dato l'anima e invece te

Mi hai dato solo il tuo corpo

[Ritornello1]

Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho in me

Tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito sennò

E ho pianto troppo, però, tutte le lacrime che ho

Ti ho dato tutto, te no, eri Crudelia De Mon

[Post-Ritornello 2]

Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti

Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri e dopo i gesti folli

Ti giuro che è l'ultima volta, sensi di colpa

Mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi:

"Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio

Non mi è importato mai niente di te"

[Outro4]

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno (Non ne avevo mai amato uno)

Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? (Come potevo vincere con te?)

Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano (Sei un rettile vestito da umano)

Quello che hai fatto a me e quello che hai fatto a te stessa lo farai a tutti e per sempre, perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura (Perché questa è la tua natura)

Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo, non ammetterai mai chi sei (Non ammetterai mai chi sei, non ammetterai mai chi sei)