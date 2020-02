Amici 2020, Giulia: chi è, biografia, età, cognome della cantante ammessa al serale

Giulia Molino è ufficialmente ammessa al serale di Amici 19.

Dopo Nyv, anche Giulia può competere alla fase serale del programma, nella categoria canto. Ecco la scheda riportata dal sito Witty Tv:

Cantante. Ha 20 anni e vive a Scafati (SA) con la famiglia.

Si definisce molto testarda, fragile e insicura. Deve fare la doccia sia la sera che il mattino seguente e non esce di casa senza profumo. La passione per la musica è nata in un villaggio turistico.