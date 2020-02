Super Bowl 2020, la diretta in tv: Jennifer Lopez e Shakira nell'halftime show, Demi Lovato canta l'inno americano

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2020, su “20” - rete tematica diretta da Marco Costa - ci sarà la diretta esclusiva in chiaro del «54° Superbowl». La telecronaca dell’evento sportivo mediaticamente più seguito nel mondo è affidata a Federico Mastria e all’ex giocatore e allenatore di football Alessandro Trabattoni. Inviato, Gabriele Cattaneo.

Nella cornice dell’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, Stati Uniti e non solo si fermano per assistere alla sfida tra “Kansans City Chiefs” e “San Francisco 49ers”.

Fischio d’inizio, ora italiana, ore 24.30.

Per i Chiefs è il secondo Superbowl: l’intento è trionfare nuovamente dopo il successo del 1970. I 49ers, a quota cinque titoli, in caso di vittoria raggiungerebbero i “New England Patriots” e i “Pittsburgh Stellers”.

L’attesa più grande, come da tradizione, non è concentrata solo sulla palla ovale e sulle stelle in campo. I riflettori sono puntati su Jennifer Lopez e Shakira, che infiammeranno il pubblico durante l’halftime show.

Per un artista, esibirsi durante l’intervallo del Superbowl è una vera e propria consacrazione. Grande l’attesa anche per The Star Spangled Banner: Quest’anno, l’onore di cantare l’inno americano tocca alla cantante e attrice Demi Lovato, che si esibirà prima del match.