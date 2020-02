Gazzelle in concerto: canzoni e scaletta Punk Tour

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Gazzelle, canzoni e concerto del Punk Tour: da Scintille a Nero, la scaletta

Gazzelle, ospite nella puntata di Amici in onda sabato 1 febbraio 2020, terrà tre concerti nei prossimi giorni, per il suo Punk Tour. Un'altra data è stata aggiunta a Roma in seguito alle grande richiesta (programmata per domenica 9 febbraio).

Ecco, a seguire, tutte le date e la scaletta del concerto con le canzoni:

BARI , Palaflorio mer, 05/02/20, ore 21.00 NAPOLI, Teatro PalaPartenope sab, 08/02/20 ore 21.00 ROMA, Palazzo Dello Sport dom, 09/02/20 ore 21.00

Gazzelle, Punk Tour, Scaletta

Scintille

Non c'è niente

OMG

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Stelle filanti / Greta / Martelli / Meltinpot

Polynesia

Zucchero filato

Vita Paranoia

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Tutta la vita