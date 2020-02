Il cantante mascherato, Il Mastino Napoletano è Alessandro Greco

sabato 1 febbraio 2020

Come vociferato da settimane, alla fine il sospetto è stato confermato. Questa sera, durante la finalissima de "Il cantante mascherato", è stata svelata l'identità del Mastino Napoletano che, nelle precedenti puntate, aveva rischiato più volte l'eliminazione dal programma.

Una volta tolta la maschera, il pubblico ha potuto constatare chi si nascondeva sotto al costume: era Alessandro Greco.

Una gradita sorpresa per i fan del conduttore e imitatore italiano, in tv negli ultimi mesi solo per la conduzione di Miss Italia, dopo che il suo programma, Zero e lode!, in onda nel primo pomeriggio su Rai Uno, è stato cancellato e sostituito da "Vieni da me", condotto da Caterina Balivo.