Sanremo 2020, Gente de Zona ospiti

Di Fabio Morasca venerdì 31 gennaio 2020

Gente de Zona: canzoni e discografia del duo cubano ospite a Sanremo 2020.

I Gente de Zona saranno tra gli ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020.

Il duo cubano, formato da Alexander Delgado e da Randy Malcom, si esibirà durante la finale di quest'edizione con un medley composto dalle hit Bailando, il singolo di Enrique Iglesias, pubblicato nel 2014, che, solo in Italia, ha venduto oltre 450mila copie, arrivando alla posizione numero 1 della classifica dei singoli più venduti, e La Gozadera, singolo pubblicato nel 2015, realizzato con la collaborazione di Marc Anthony.

I Gente de Zona si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, accompagnati dal corpo di ballo Rai.

Come già anticipato, i Gente de Zona, gruppo fondato nel 2000 all'Avana, sono diventati un fenomeno mondiale grazie alla hit di Enrique Iglesias, Bailando, che vede anche la partecipazione di Descemer Bueno e di Sean Paul, nella versione Spanglish. Bailando è stata indiscutibilmente la hit latina del 2014, restando per 41 settimane al primo posto nella chart Billboard's Hot Latin Songs. Il singolo ha vinto 3 Latin Grammy Awards e il video si sta avvicinando a quota 3 miliardi di visualizzazioni.

La Gozadera, invece, è la prima hit mondiale dei Gente de Zona come artisti principali. Il video musicale di questo singolo ha superato il miliardo di visualizzazioni. Il singolo, invece, ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Spagna. In Italia, La Gozadera è certificato Disco di Platino.

Nella loro carriera, i Gente de Zona hanno pubblicato 5 album, Lo Mejor Que Suena Ahora, A Full, Visualízate, En Letra de Otro e Otra Cosa, e hanno collaborato con artisti del calibro di Kylie Minogue, Thalìa, Pitbull, Jennifer Lòpez, Carlos Rivera oltre ai già citati Enrique Iglesias e Marc Anthony.



Dal loro ultimo lavoro in studio, Otra Cosa, sono stati estratti tre singoli, Si No Vuelves, del quale il video ha raggiunto quota 189 milioni di visualizzazioni, Te Duele, del quale il video ha superato le 70 milioni di visualizzazioni, e El Mentiroso, singolo che vede la partecipazione di Silvestre Dangond, del quale il video ha superato le 16 milioni di visualizzazioni in due mesi.

L'album nel quale è incluso il singolo La Gozadera, invece, è Visualízate, pubblicato nell'aprile 2016, che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche Billboard Top Latin Albums e Billboard Top Tropical Albums e che ha vinto un Latin Grammy Award.