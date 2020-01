Amici 19, Rudy Zerbi a Stefano: "Ti sei arreso, mollare è la cosa più sbagliata. Dimostra che ci tieni a stare qui"

Di Fabio Morasca venerdì 31 gennaio 2020

Rudy Zerbi ha voluto incontrare Stefano che sta vivendo un momento di difficoltà personale.

Nel daytime di Amici 19 di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, Rudy Zerbi ha deciso di parlare con Stefano a causa di alcune difficoltà palesate durante le sue esibizioni.

Stefano sta vivendo un momento di impasse personale e non ha fatto nulla per nasconderlo:

Sono un po' giù. Sono un po' preso male, non riesco a concentrarmi...

Rudy Zerbi ha immediatamente invitato il cantante a giocarsi il tutto per tutto:

E' un atteggiamento non accettabile e non giusto al di là di quello che si può pensare su di te. Uno come te dovrebbe giocarsi tutto. Invece, sembra che ti sia arreso.

Stefano non è riuscito a spiegare in modo chiaro ciò che gli sta passando per la testa:

Sto facendo tanta fatica a stare sereno. Questa cosa mi scombussola un po'... Quando canto in sala prove, mi impegno. Ma sono poco sereno, sono giorni un po' duri. Non lo so perché sto reagendo così... E' un po' l'ambiente... Il mio umore... Sono insicuro e non so perché...

Secondo Zerbi, le certezze che Stefano possedeva prima di entrare ad Amici sono improvvisamente crollate:

Mollare è la cosa più sbagliata. Devi dimostrare che tu ci tieni a stare qui. Per questo, mi dispiace e mi deludi un po'. Dovresti stare con il coltello in mezzo ai denti. Ciò non ti aiuta ad andare al serale e nemmeno a lasciare un segno se te ne andrai via. Devi tirarti fuori da questa situazione con l'unica cosa che ti dà la forza: esprimerti artisticamente. In sala prove, sei protetto ma tu devi comunicare alla gente. Le tue certezze da "cameretta" sono un po' crollate. Se farai questo lavoro, ti dovrai misurare con il pubblico, con i critici, con i discografici, con i manager, con le classifiche... I casi sono due: o fai pace con te stesso o decidi di tirare fuori la testa. Il mondo si trova lì fuori.

Stefano, senza troppa convinzione, si è detto pronto ad affrontare quel mondo:

Credo di avere la forza di affrontare questo mondo. Non lo so, sono preso male...

Zerbi ha ricordato a Stefano il rischio di dover rimpiangere il fatto di non aver sfruttato appieno l'occasione di Amici:

Svegliati... Se sei preso male qui, sarai molto più preso male a casa tua, quando capirai quello che hai perso. Togliti questo peso che appari anche un po' immaturo e superficiale.

Nel daytime di oggi, inoltre, Veronica Peparini ha preparato una lezione speciale per Federico riguardante l'interpretazione e l'esternazione dei sentimenti attraverso lo sguardo e pochi altri movimenti. Seduto su una sedia, Federico ha eseguito gli esercizi davanti a Giulia Pauselli, Rudy Zerbi e Lorella Boccia che, successivamente, hanno dovuto dire ciò che il ballerino è riuscito a trasmettere loro.

Francesca, invece, ha chiesto di incontrare Rudy Zerbi per avere una sua opinione: