Billie Eilish si esibirà agli Oscar 2020

Di Massimo Galanto giovedì 30 gennaio 2020

La cantante 18enne salirà sul palco di Los Angeles durante la cerimonia di assegnazione dei premi cinematografici

Neanche il tempo di finire i festeggiamenti per il trionfo storico ai Grammy Awards, dove ha vinto i cinque premi più importanti, che per Billie Eilish arriva una nuova bella notizia. La giovane cantautrice californiana, infatti, si esibirà alla cerimonia di assegnazione degli Oscar 2020, in programma il prossimo 9 febbraio a Los Angeles. L'annuncio poche ore fa sui social.

Al momento non si conoscono i contenuti della "special perfomance", ma certamente per l'artista 18enne salire sul palco del Dolby Theatre è una vera e propria consacrazione.

A proposito di cinema, di recente è stato annunciato che la Eilish intrpreterà la canzone d’apertura - scritta e registrata con il fratello Finneas - del film dal titolo No Time to Die; si tratta del nuovo episodio della saga di James Bond, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 9 aprile 2020.

In attesa di rimettersi a lavoro in sala di incisione per il suo secondo album (dopo quello di debutto, When we all fall asleep, where do we go?, pubblicato il 29 marzo scorso), Billie Eilish il prossimo 17 luglio si esibirà a Milano in qualità di headliner all’I-Days Festival che si terrà al MIND Milano Innovation District-Area Expo.