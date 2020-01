Alberto Urso canta Angela di Checco Zalone: guarda il video

Di Alberto Graziola giovedì 30 gennaio 2020

E se Alberto Urso cantasse... Checco Zalone?

Alberto Urso, tra i 24 Big in gara a Sanremo 2020, ha pubblicato un video su Instagram mentre interpreta il brano di Checco Zalone, Angela, canzone che fa parte della colonna sonora del film "Cado dalle nubi". Una rivisitazione da parte del vincitore di Amici 2019, decisamente lontano dal suo repertorio e, per questo, molto divertente e autoironico. Cliccate qui sotto per recuperarlo:

Checco Zalone, Angela

Se mi chiedi chi è la ragazza per me

Angela, io dico te

Se mi chiedi chi è il ragazzo per te

Angela, io dico me

Se mi chiedono a me: "Io ti do due belle gnocche in cambio di Angela"

Io dico no, no

Ma cosa vuoi da me, senti che caffè

Io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

Faccio la pipì, faccio la pupù

Ma con la mia mente sto costantemente ad Angela

Ma cosa vuoi da me, trovimela te

Uuna così bella e così immensemente Angela

Angela, amore mio, io e te, per sempre insieme

Sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore

Amore, io avrò cura di te

Ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchere

No, Angela, io pagherò, pagherò i migliori dottori per curare

Le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano

Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo

Ma saremo in due a curarle le tue malattie

E quandanche saranno loro ad averla vinta su di te

Tu non dovrai mai temerle, mai, mai, oh mia bella

La spingo io la carrozzella, Angela

Ma cosa vuoi da me, senti che caffè

Io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

Ami solo me, spositi con me

Che in viaggio di nozze io ti porto a Los Angela

Ti amo!