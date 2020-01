Giordana Angi, Voglio essere tua (Sanremo Edition): disponibile dal 7 febbraio 2020

Di Fabio Morasca mercoledì 29 gennaio 2020

La versione sanremese del nuovo album di Giordana Angi sarà disponibile dal prossimo 7 febbraio.

Giordana Angi parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Come mia madre.

Per quanto riguarda, invece, la serata dedicata alle cover, la cantautrice italo-francese si esibirà con La nevicata del '56, brano di Mia Martini, condividendo il palco con il Solis String Quartet. Il maestro Giovanni Sciabbarrasi, invece, dirigerà l'orchestra durante le sue esibizioni.

Come mia madre, già disponibile in pre-order e in pre-save su Spotify, sarà contenuto nell'edizione "sanremese" di Voglio essere tua, anch'essa già disponibile in pre-order, e in uscita venerdì 7 febbraio 2020 nei negozi di dischi, negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming.

Oltre al brano sanremese, Voglio essere tua (Sanremo Edition) conterrà altre 3 nuove canzoni: Seconda pelle, brano co-scritto per Tiziano Ferro e inciso in una nuova versione, La tua eredità, pezzo completamente inedito, e Désolé, brano inedito cantato in francese.

Anche il packaging dell'album è stato rinnovato per l'occasione.

Giordana Angi presenterà l'album in due speciali appuntamenti instore: il 12 febbraio 2020, alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano, e il 13 febbraio 2020, alla Discoteca Laziale di Roma.

Di seguito, trovate la tracklist di Voglio essere tua (Sanremo Edition).

Ricordiamo che Voglio essere tua, primo album di Giordana Angi pubblicato dopo l'EP Casa, è stato pubblicato lo scorso 11 ottobre e ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Giordana Angi - Voglio essere tua (Sanremo Edition): la tracklist

1. Come mia madre

2. Oltre mare con Alberto Urso

3. Stringimi più forte

4. Le 4 Milano

5. Seconda pelle

6. La tua eredità

7. Voglio essere tua

8. Ti vorrei adesso

9. Lola

10. Sempre pronti a giudicare

11. Désolé

12. Paura di morire non ne ho

13. 400 proiettili

14. 14 encore